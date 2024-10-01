На просьбы Киева дать разрешение наносить удары западными ракетами вглубь России Вашингтон не ответил отказом, но пообещал поставить на Украину планирующие бомбы JSOW без двигателей. На Западе это оценили как «подачку», пишет РИА Новости. Политолог Юрий Светов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что новыми поставками Вашингтон помогает Киеву убивать граждан России.

Дальность бомб, которые Белый дом обещал поставить Киеву, составляет около 130 км. Эксперт отметил, что они способны бить по приграничным областям России, причем не только по солдатам, но и по мирным жителям.

«Это говорит об одном: Вашингтон помогает Киеву убивать граждан России», — заявил Светов.

По словам политолога, США и другие страны НАТО постоянно заявляют, что не должны дать России победить, и пытаются следовать своей риторике. Вашингтон помогает Киеву, исходя из своих целей и возможностей, но для Москвы ключевой вопрос заключается в том, что Америка продолжает вести с Россией гибридную войну, считает эксперт.

Светов напомнил о предупреждении президента Владимира Путина о том, что РФ может ответить ядерным оружием на удары дальнобойными ракетами. Однако проблема Западного мира не только в этом.

«Но и в том, что у них этих ракет мало. Сейчас они пытаются вовсю раскрутить свою военную промышленность, чтобы начать производство этих ракет», — добавил политолог.

Ранее военный эксперт Михаил Поликарпов рассказал о факторах, которые могут привести к окончанию конфликта на Украине.