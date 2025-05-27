Боится женщин и нуждается в их внимании: психолог объяснила недостойное поведение Даниила Вахрушева в шоу «Мастер игры»

Актер принимал участие в шоу «Звезды в джунглях», а сейчас телезрители наблюдают за ним в шоу «Мастер игры». В обоих проектах Вахрушев повышал голос на участниц, оскорблял и унижал их на камеру. В «Мастере игры» Даниил назвал невесту Григория Лепса Аврору «дурой», а также отметил, что у нее и ее подруги по проекту «пузырьки в голове».

По словам психолога, под любым комплексом всегда на глубине лежит страх, поэтому можно предположить, что актер боится женщин и таким образом происходит самореабилитация.

«Это попытка доказать себе и окружающим, что: я их не боюсь, они гораздо ниже, не очень-то они и нужны, потому что они такие дуры. И, конечно, это дистанцирование, унижение от женщин и женщин говорит именно о том, что с женщинами у него не складывается по жизни. Скорее всего, он хотел бы большого внимания от них, может быть, преклонения, влюбленности, любви. В общем, больше внимания к собственной персоне со стороны женщин», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Некоторые из участников проектов, в которых участвовал Вахрушев, шутят, что всему виной его небольшой рост, и он на самом деле может играть определенную роль, подчеркнула психолог.

«Но это субъективное мнение, потому что на самом деле самодостаточным мужчинам, уверенным в себе, никакой малый рост никогда не мешал. И огромное количество успешных мужчин вовсе не великаны, а ниже среднего. Так что ничего удивительного, но именно в этом конкретном случае он сам себе мог внушить, что да — это из-за небольшого роста или из-за каких-то еще физических моментов, которые он сам в себе нашел и подчеркнул», — продолжила Абравитова.

Женщины действительно выбирают мужчин, которые производят впечатление уверенного и мужественного, вполне возможно, добавила психолог, что Даниилу этого не хватает также, как и внимания женщин в целом.

«Соответственно, нужно как-то рационализировать для себя и для окружающих то, что у него в жизни так складывается: «Не очень-то хотелось, да они все дуры, это все не для меня, мне это не особо интересно». Это обычная классическая рабочая схема, которой мужчины пользуются бессознательно. И в случае с Вахрушевым, я считаю, что именно так и происходит», — заключила психолог.

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