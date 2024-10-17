Бояться нечего: эти молочные продукты можно использовать даже после истечения срока годности

Некоторые молочные продукты можно употреблять в пищу несмотря на то, что у них закончился срок годности. Тем не менее риск пищевого отравления остается, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева

По ее словам, в кисломолочных продуктах и яйцах может появиться патогенная микрофлора.

«Некоторые просроченные продукты, такие как кисломолочка, яйца и домашние консервы, лучше сразу выбрасывать, так как они наиболее восприимчивы к загрязнению вредными микроорганизмами. Исключения, конечно, существуют, и к каждому продукту нужно подходить разумно. Например, свежее молоко, полученное непосредственно от коровы, со временем может превратиться в простоквашу», — заявила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Пастеризованное молоко также может сохраняться несколько дней после окончания срока годности, примерно около пяти суток, и его можно использовать для приготовления домашнего творога.

«Однако ультрапастеризованное молоко, которое хранилось более шести месяцев, лучше сразу выбросить. Сыры, сметана и йогурты имеют разные сроки хранения, но если они изменили цвет или стали источником неприятного запаха, то их стоит немедленно выбросить», — добавила терапевт.

Шмелева пояснила, что конечная дата на упаковке зачастую служит лишь напоминанием для продавцов или является маркетинговым приемом. Производитель обычно закладывает определенный запас срока годности даже после истечения указанной даты.

«Однако не стоит рисковать, если с момента окончания срока прошло более одного-двух дней. В таком случае лучше использовать молоко для приготовления блюд, например, блинов или оладий. Также важно обратить внимание на внешний вид продукта. Просроченное молоко может быть источником стафилококков или кишечных палочек», — заключила врач.

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