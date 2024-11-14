Главный страх россиян: навязчивые мысли о смерти близких могут говорить о проблемах с психикой

Навязчивые мысли, боязнь болезней и смерти родных, особенно при отсутствии реальных причин для переживаний, говорят о высоком уровне тревожности человека и его мнительности, заявила психолог Марианна Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Именно проблем со здоровьем у близких больше всего боятся жители России, сообщил ТАСС.

Подобные страхи также свидетельствуют о том, что в жизни самого человека практически ничего не происходит. И даже если интересные события случаются, то он пытается подстроить все под родных, отметила Абравитова. Такие люди живут ради близких, возводят их в культ и считают, что им самим ничего не надо. Также психолог добавила, что одинокие могут испытывать подобные страхи в отношении домашних животных.

«Такой человек транслирует всю свою энергию и жизнь не на себя, а на тех, кто рядом, и факт своего существования оправдывает тем, что живет не для себя, а для близких, он им обязан — есть ответственность перед ними», — объяснила эксперт.

Мысли о смерти близких говорят о внутренней пустоте человека, о том, что он мало ценит самого себя, считает Абравитова. По ее словам, от подобных страхов нужно избавляться, осознав наличие проблемы.

«Это не говорит о том, что надо перестать любить своих близких или заботиться о них. Но все-таки мы приходим в этот мир для того, чтобы прожить собственную жизнь, поэтому мы сами должны быть в ее центре», — подчеркнула психолог.

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