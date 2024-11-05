Бойцам СВО могут начать выдавать квартиры

Депутат Государственной Думы РФ Александр Бородай поддержал идею бесплатной выдачи жилплощади участникам специальной военной операции. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, парламентарий отметил, что многие регионы уже выделяют бойцам СВО земельные участки.

«Я за то, чтобы бойцам СВО выделялись квартиры, особенно тем, кому это необходимо», — отметил депутат.

По его словам, государство достойно обеспечивает защитников Родины мерами социальной поддержки. Бородай подчеркнул, что на его памяти такой помощи военнослужащим, как сейчас, не было никогда.

Ранее стало известно, что справку об участии в СВО теперь можно получить не только в военкомате, но и через «Госуслуги».