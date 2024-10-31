Перерасчет пенсий, повышение надбавок по кредитам и запрет на майнинг: законы, которые вступают в силу в ноябре

Запрет на майнинг в регионах, перечень блогеров и отмена комиссии за выплату налогов через СБП — новые законы вступают в силу в ноябре. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказывает, как изменится жизнь россиян со следующего месяца.

Запрет на майнинг

Правительство России сможет устанавливать запрет на майнинг цифровой валюты в субъектах РФ или на отдельных территориях, а также порядок и случаи подобных ограничений.

С 1 ноября заниматься майнингом смогут только предприниматели и организации, включенные в соответствующий реестр, вести который будет Федеральная налоговая служба. Кроме того, запрещается совмещать майнинг с производством, куплей-продажей и передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением.

Физлицам разрешается майнить до превышения потребления лимитов электроэнергии, установленных правительством.

Роскомнадзор возьмется за блогеров

Помимо реестра майнеров цифровой валюты, в России также появится перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч человек, который будет вести Роскомнадзор (РКН). Если блогеры не передадут данные о себе компетентным органам, они не смогут размещать рекламу и делать донаты, а также репоститься в других каналах.

Кроме того, блогер должен будет разместить на своей странице подтверждение нахождения в реестре, в том числе ссылку на него. С 1 января 2025 году каналы инфлюенсеров, не предоставивший данные о себе в РКН, будут блокироваться в течение суток.

Отмена комиссии за переводы через СБП

Банки не смогут брать комиссию за переводы через систему быстрых платежей (СБП) на единый казначейский счет — на оплату штрафов, детских садов, кружков, секций, налогов и т.д.

Фото: [ freepik.com ]

Также лимит бесплатных переводов через СБП в 100 тысяч рублей со следующего месяца распространится на операции с электронными кошельками. После его превышения будет взиматься комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

Перерасчет пенсий

Пенсионерам, которым в октябре исполнилось 80 лет, автоматически повысят пенсию с 1 ноября. Выплаты вырастут на 8134,88 рубля. Это касается и пенсионеров, которые получат инвалидность I группы.

Также размер доплат к пенсиям увеличится для членов летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Повышение надбавок по кредитам

Центробанк с 1 ноября повышает надбавки по кредитам с залогом транспортного средства. В регуляторе объяснили подобное решение необходимостью ограничения обхода макропруденциальных лимитов (МПЛ) банками.

Получить подобные кредиты станет сложнее, особенно это касается заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Для избежания отказа можно привлечь к сделке платежеспособного и надежного заемщика, посоветовала руководитель экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Отсрочка от наказания беременным

Получить отсрочку от отбывания наказания с 5 ноября смогут осужденные к лишению свободы беременные женщины, гражданки с ребенком до 14 лет и мужчины с ребенком до 14 лет, воспитывающие его одни. В случае наступления беременности женщина может обратиться в суд с требованием отсрочить отбывание наказания.

Динамические тарифы на парковку в Москве

С 1 ноября в пилотном режиме заработает система динамических тарифов на парковку в Москве. Стоимость стоянки будет зависеть от загруженности, начисления начинаются с 0 рублей.

На первом этапе в программу войдут улица Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок и Рождественский бульвар.

Справка участника СВО через «Госуслуги»

Справку об участии в специальной военной операции можно будет получить не только в военкомате, но и через «Госуслуги» или МФЦ. Документ позволяет бойцам пользоваться положенными мерами поддержки, в том числе федеральными — правом на безвозмездную юридическую помощь, бесплатное дополнительное профобразование, кредитные каникулы, поступление в вузы на бюджет по квоте, налоговые льготы на имущество и т.д.

Фото: [ freepik.com ]

Также участники СВО, находясь в отпуске, смогут получать амбулаторную медицинскую помощь в любой удобной для них поликлинике.

Депутаты-иноагенты прекратят свои полномочия

Госдума сообщила, что с 11 ноября досрочно прекращаются полномочия представителей органов публичной власти, которые по состоянию на 15 мая были включены в реестр иноагентов и сохранили этот статус. Председатель ГД РФ Вячеслав Володин назвал этот закон «очень гуманным», потому что депутатов не лишают полномочий автоматически, а предоставляют им 180 дней на выход из статуса иноагента.

Ранее в Думе предложили ограничить продажу алкоголя до 2-х часов в день, но не все депутаты с этим согласились.