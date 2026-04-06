Бокал вина в день омолаживает мужчин? Врач из Подмосковья ответила прямо

Один бокал вина в день нельзя рассматривать как лекарство от старения, а возможную пользу полифенолов безопаснее получать из безалкогольных продуктов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

Ранее исследование университета LUM в Италии показало, что мужчины, выпивающие около 200 мл вина в день, по биологическому возрасту оказались в среднем на полгода моложе тех, кто не употребляет алкоголь. Эффект зафиксировали только для вина и только у мужчин, что авторы связали с действием полифенолов и особенностями метаболизма.

По словам Сысоевой, различия между мужчинами и женщинами действительно имеют биологическую основу, но делать из этого вывод о пользе алкоголя нельзя.

«Метаболизм этанола и полифенолов зависит от ферментной активности печени и гормонального фона, который у мужчин и женщин различается. Гормоны, такие как эстроген, могут изменять усвоение и действие полифенолов, а ферменты печени — скорость их метаболизма», — пояснила врач.

При этом она отметила, что на результат исследования могли повлиять и поведенческие факторы: питание, уровень физической активности, образ жизни.

«Виноград, ягоды, зеленый и черный чай, орехи и некоторые специи содержат сопоставимые концентрации полифенолов и обладают аналогичным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Алкоголь не делает их полезнее. В отдельных случаях этанол может немного ускорять усвоение, но при этом создает дополнительную нагрузку на печень и сердечно‑сосудистую систему», — сказала Сысоева.

По ее словам, главный риск подобных публикаций в том, что люди начинают воспринимать алкоголь как лекарство. Даже умеренное потребление вина несет риски, подчеркнула врач. Для людей с заболеваниями печени, гипертонией, сердечно‑сосудистыми заболеваниями или на фоне приема некоторых лекарств любое количество алкоголя может быть опасным. При этом отдельные группы мужчин, акцентировала Сысоева, должны полностью исключить алкоголь, независимо от обсуждаемых плюсов полифенолов.

«К ним относятся мужчины с хроническими заболеваниями печени (гепатиты, цирроз), сердечно‑сосудистыми патологиями (гипертония, аритмии, сердечная недостаточность), диабетом или нарушениями обмена веществ, а также пациенты, принимающие препараты, взаимодействующие с алкоголем — антикоагулянты, некоторые антибиотики, психотропные средства. Даже один бокал вина в день может усугубить состояние или вызвать осложнения», — предупредила эксперт.

Она добавила, что биологический возраст зависит от совокупности факторов — веса, давления, уровня сахара и холестерина, физической активности, курения. Если человек хочет замедлить старение, первый шаг — нормализовать образ жизни, а не добавлять бокал вина в рацион, резюмировала врач.

Ранее врачи назвали самый безопасный вариант употребления кофе.