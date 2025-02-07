Это не маникюр: названа самая популярная услуга среди москвичей
«Авито»: бизнес-консультации стали самыми популярными услугами в Москве в январе
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Бизнес-консультации возглавили топ-5 самых популярных услуг среди москвичей в январе, выяснили аналитики «Авито». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Второе место рейтинга заняли услуги бьюти-специалистов — маникюр и педикюр. Популярностью в Москве пользуются репетиторы по школьным предметам. На четвертом месте стоят СПА-процедуры. Замыкают топ-5 услуги мастеров по работе с ресницами и бровями.
Самыми быстрорастущими по уровню спроса категориями услуг в январе среди москвичей стали IT, дизайн и маркетинг — на 125% выросла популярность разработки сайтов и приложений. На 107% увеличился спрос на монтаж и установку техники. Более востребованными стали благоустройство участков и садоводство (+43%), заключили эксперты.
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