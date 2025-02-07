Это не маникюр: названа самая популярная услуга среди москвичей

«Авито»: бизнес-консультации стали самыми популярными услугами в Москве в январе

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freepik.com

Фото: [freepik.com]

Бизнес-консультации возглавили топ-5 самых популярных услуг среди москвичей в январе, выяснили аналитики «Авито». Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Второе место рейтинга заняли услуги бьюти-специалистов — маникюр и педикюр. Популярностью в Москве пользуются репетиторы по школьным предметам. На четвертом месте стоят СПА-процедуры. Замыкают топ-5 услуги мастеров по работе с ресницами и бровями.

Самыми быстрорастущими по уровню спроса категориями услуг в январе среди москвичей стали IT, дизайн и маркетинг — на 125% выросла популярность разработки сайтов и приложений.  На 107% увеличился спрос на монтаж и установку техники. Более востребованными стали благоустройство участков и садоводство (+43%), заключили эксперты.

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