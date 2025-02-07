Это не маникюр: названа самая популярная услуга среди москвичей

Второе место рейтинга заняли услуги бьюти-специалистов — маникюр и педикюр. Популярностью в Москве пользуются репетиторы по школьным предметам. На четвертом месте стоят СПА-процедуры. Замыкают топ-5 услуги мастеров по работе с ресницами и бровями.

Самыми быстрорастущими по уровню спроса категориями услуг в январе среди москвичей стали IT, дизайн и маркетинг — на 125% выросла популярность разработки сайтов и приложений. На 107% увеличился спрос на монтаж и установку техники. Более востребованными стали благоустройство участков и садоводство (+43%), заключили эксперты.

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