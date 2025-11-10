«Больше обычного»: вулкан Безымянный просыпается — Камчатку ждет мощное извержение

Вулкан Безымянный на Камчатке получил «оранжевый» уровень авиационной опасности из-за усиливающейся активности и признаков приближающегося извержения, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Вулканолог Павел Плечов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, какой силы будет извержение.

Безымянный расположен примерно в 40 км от поселка Ключи и примерно в 350 км от Петропавловска-Камчатского. Эксперт Плечов подчеркнул, что Безымянный — это вулкан, который имел одно катастрофическое извержение в 1956 году после тысячелетнего перерыва.

«С 1956 года он извергается достаточно регулярно. И то сильное извержение, о котором сейчас говорят, бывает один-два раза в год. Последнее было в 2024 году. Возможно, то извержение, которое сейчас ожидается, будет чуть больше, чем обычно», — пояснил специалист.

По его словам, из-за извержения вулкана в регионе не произойдут критические изменения.

«Во время извержения столб крепко поднимается на высоту 10-20 км над уровнем моря. Шлейф распространяется обычно на восток и на северо-восток. Это действительно сильное извержение, но не катастрофическое. Обычно меняют маршруты самолетов на это время, это достаточно рядовое событие», — заключил Плечов.

Ранее стало известно, что сим-карты россиян начнут отключать после возвращения из-за границы.