Российский рынок водки в 2025 году продемонстрировал разнонаправленную динамику. Согласно данным рейтингового агентства A.List, общий объем продаж сократился на 2%, достигнув 773,4 млн литров. Однако на этом фоне реализация десяти ведущих брендов, напротив, показала рост на 6,6%, составив 321,2 млн литров, передает «Коммерсантъ».

Как отмечают эксперты, рынок переживает значительную структурную перестройку. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский пояснил, что происходит смещение в сторону нескольких десятков марок, поскольку крупный ритейл ориентирован на стабильные поставки. Наиболее сильно — на 13,5% — упали продажи марок, занимающих места с 31-го по 50-е, а производители за пределами топ-500 и вовсе потеряли почти половину объема.

Падение затронуло в первую очередь низший ценовой сегмент. Президент Ladoga Вениамин Грабар отметил, что часть аудитории эконома ушла в другие сегменты или нелегальный оборот, а покупатели среднего сегмента переключились на премиум. По данным Алкогольной сибирской группы, доля премиума выросла до 10,8%, а эконома сократилась до 36,1%.

Эксперты ожидают дальнейшего сокращения числа игроков. Владелец завода «Кристалл» Павел Победкин заявил, что наличие в рознице тысяч марок экономически неоправданно. В Московской алкогольной компании добавляют, что процесс консолидации ускоряется из-за роста акцизов и высоких барьеров входа в ритейл.

Ранее сообщалось, что цены на пиво в России вырастут на 20%.