Цены на пиво вырастут на 20%: экономисты пообещали рекордное подорожание всего алкоголя в России

В России в 2026 году ожидается рост цен на пиво. Стоимость начала повышаться уже с 1 января. До конца года подорожание может составить целых 20%. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко. Эксперт предупредила, что цены вырастут не только на «жидкий хлеб».

Литвиненко отметила, что с 1 января цены на пиво уже выросли на 10% в связи с увеличением акцизов с 30 до 33 рублей за литр. Кроме того, стоит учитывать повышение НДС.

«Получается рост стоимости пива за один литр на 8 рублей, в среднем от 10 до 15%. До конца года также возможен рост на некоторые позиции импортного производства в связи с логистикой, несмотря на укрепление рубля. Как раз укрепление рубля и оттягивает значительный рост стоимости импортного пива, то есть помогает стабилизировать цены», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

До конца года цены на пиво импортного производства вырастут до 20%. По словам эксперта, в среднем за год стоимость российского и импортного пива поднимется на 12%.

«Есть прогноз, что в связи с повышением цен на пиво россияне переключатся на крепкие напитки, но на самом деле, будем честными, рост стоимости с 30 до 38 рублей за литр вряд ли заставит отказаться от пива. Потому что крепкие напитки все-таки стоят дороже. Водка уже значительно подорожала — на 15% с 1 января — по сравнению с декабрем 2025 года. Повышение цен стоит ожидать и на водку, и на вино, на игристое. На водку и коньяк в среднем цена вырастет на 25-30%. На вина повышение может составить до 50%», — добавила Литвиненко.

