Большой тюремный срок: что ждет основателя очередного рехаба в Подмосковье, где истязали пациентов

В Московской области накрыли еще один рехаб, в котором жестоко обращались с пациентами. На этот раз основатель центра реабилитации был задержан сразу. Подробнее о произошедшем и последствиях для хозяина рехаба — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Подмосковье был задержан Максим Антонов — основатель элитного реабилитационного центра «Антонов PRO», который рекламировался известными блогерами и артистами, сообщает телеграм-канал Shot. Проверка центра началась после жалобы одного из постояльцев рехаба, который заявил об издевательствах, голоде и избиениях в центре. Силовики провели проверку и задержали 41-летнего Антонова.

Ранее основатель центра привлекался к административной ответственности за появление в пьяном виде в общественных местах в 2003 году. Сам Антонов является блогером и бывшим наркозависимым. Он утверждает, что его личный опыт избавления от зависимости послужил стимулом для создания реабилитационного центра в 2017 году. По словам Антонова, он помог более тысячи людей избавиться от зависимостей.

Адвокат по уголовным делам, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что задержанного Антонова ждет тюремный срок.

«Ему может грозить уголовная ответственность по статьям о причинении разной степени вреда здоровью, побои, истязание. В том числе, если Антонов постояльцев рехаба удерживает насильно, то может быть применена статья 127 (незаконное лишение свободы) по которой грозит до восьми лет лишения свободы», — пояснила эксперт.

Ранее в Подмосковье накрыли подпольный рехаб, где пытали подростков.