Укрепляет кости и защищает от Альцгеймера: стал известен самый полезный орех

О пользе орехов многие знают не понаслышке, но какой из них самый полезный? Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что это — миндаль.

По словам эксперта, его стоит добавить в свой ежедневный рацион. Миндаль содержит много фолиевой кислоты, витаминов группы В, а также витамина Е — одного из самых главных антиоксидантов.

«Орех очищает организм от вредных веществ, нормализует работу печени и селезенки, обладает противосудорожными свойствами, сохраняет мозг здоровым. Он может также уменьшить возможность болезни Альцгеймера, улучшает прочность и долговечность костей, способствует нормализации процессов пищеварения», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, миндаль укрепляет нервную систему, улучшает циркуляцию крови, стимулирует иммунный ответ, снижает риск сердечных заболеваний, оказывает положительный эффект при заболеваниях глаз и применяется при камнях в почках, продолжила она.

«Рекомендуется перед употреблением замочить ядра миндаля в воде минимум на 2 часа. Это облегчит переваривание. Чтобы «выжать» максимум пользы из миндаля, кушайте его с неповрежденной кожицей, поскольку в ней содержится большая часть полезных свойств», — подчеркнула Сухорукова.

Миндальное масло известно питательными и регенерирующими свойствами. С его использованием делают маски для лица, которые делают кожу здоровой и сияющей.

«Всего в 30 граммах миндальных орешков - 36 % суточной нормы витамина Е. Кстати, орехи считаются довольно калорийным продуктом. Но один вид орехов стоит особняком. Это пекан, который, среди прочих полезных свойств, помогает в потере веса и повышает ощущение сытости», — заключила гастроэнтеролог.

Ранее заслуженный врач РФ назвал неочевидную опасность молочных продуктов.