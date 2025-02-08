Борьба ангела и беса: психолог раскрыла тайны личности вампира Артема Краснова

Победитель последнего сезона «Битвы экстрасенсов» Артем Краснов вновь появился на телеэкранах, но уже среди сильнейших эзотериков страны — в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Артем — один из наиболее противоречивых участников. Она называет себя вампиром и активно притягивает к себе взгляды молодых девушек. Что на самом деле скрывается за невозмутимым характером Краснова, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

Эксперт отметила, что Краснов — очень многоликий человек, который еще предстанет перед общественностью в очень разных амплуа.

«Он очень творческий, продуктивный, разносторонний человек. Кстати, у него много женских энергий, поэтому не удивительно, что его так любят и ценят женщины. Наверняка, мы еще увидим немало скандалов с его участием. Кроме того, у него большой потенциал быть многодетным отцом и частично прославиться при помощи скандалов с женщинами, женами, любовницами и прочими», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако Артем — человек самокритичный. У него классический аспект, который довольно трудно сделать гармоничным в рамках законного брака, продолжила эксперт.

«Что бы жена не делала, все равно будет нехорошо. Ему нравятся яркие женщины, львиного типа, эпатажные. С такой яркой, огненной женственностью и способностью перевоплощаться при необходимости. Он очень трудоспособный, активный, энергичный. Может вести за собой людей, очень красиво ухаживать и красиво заботиться», — добавила Метальникова.

Краснов, по словам психолога, способен заботиться не на публику, а очень естественно.

«Свой львиный прайд он будет очень беречь и охранять. Однако есть, скажем, слепые пятна — тяга к власти, успеху, к власти над женщинами в том числе. И хорошо бы это направить в нужное русло, например, власть над умами, над публикой, над мнениями», — продолжила психолог.

Внутри вампира, отметила эксперт, существует борьба между ангелом и бесом.

«Нейрофизиологическое устройство личности располагает к тому, чтобы быть любимцем публики, любимцем женщин. Важно, чтобы он простраивал свой жизненный путь не на угоду публике, а для себя», — заключила психолог.

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