Бородина готова к семье, но не хочет замуж за Сердюкова: выяснилось, зачем телеведущей эти отношения

Брак телеведущей Ксении Бородиной и ее возлюбленного Николая Сердюкова остается под большим вопросом, отметила эзотерик Инесса Алиева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Алена Водонаева умоляет Бородину, заявившую о своей готовности к семье, не выходить замуж за Сердюкова. По словам Алиевой, телеведущая на данный момент вовсе не хочет заключать брак со своим ухажером.

«Бородина хочет насладиться этими отношениями, чтобы конфетно-букетный период продлился дольше. Николай ее любит и, я думаю, постоянно будет одаривать ее подарками, ей это нравится», — подчеркнула экстрасенс.

Звездные отношения могут зайти далеко, но брак не виден, сказала Алиева. Также пока что экстрасенс не увидела детей, которые могли бы родиться у Бородиной и Сердюкова.

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