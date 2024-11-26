Развода не будет, но интрижки не исчезнут: помирившийся с женой после двух измен Натан не планирует останавливаться

Несмотря на два романа за одно шоу, жена рэпера Натана все же простила супруга за интрижку с Лерчек и Бьянкой, развода не будет. Об этом сообщила журналистка и участница шоу Алена Блин. Она отметила, что рэпер давно живет с женой, а насчет трудностей в семье исполнитель врет.

Как долго еще проживет этот союз и будут ли со стороны Натана новые измены, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инесса Алиева.

«Измены — это нормальное явление для артистов и звезд. Да, есть интрижки, но они всегда нужны, чтобы поднять свою популярность, для того, чтобы люди о тебе говорили. Это нормально, и он будет изменять, все возможно», — заявила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Несмотря на это, продолжила она, карты говорят о том, что семья Натана все же сохранится.

«Развода не будет. А измены в данном случае во благо работы», — заключила Алиева.

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