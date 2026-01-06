Boston Dynamics представила промышленную версию человекоподобного робота Atlas

На крупнейшей технологической выставке мира CES 2026 в Лас-Вегасе компания Boston Dynamics представила публике обновленную версию своего культового человекоподобного робота Atlas. Этот показ ознаменовал переход от исследовательского проекта к реальной промышленной разработке, усилив конкуренцию с такими гигантами, как Tesla и другими игроками на быстрорастущем рынке гуманоидной робототехники. Об этом сообщил портал 1news.

Во время презентации Atlas продемонстрировал высокий уровень устойчивости и координации: он самостоятельно поднялся с пола, уверенно прошел по сцене, поприветствовал аудиторию и показал плавные, почти человеческие движения. Генеральный менеджер направления гуманоидных роботов Boston Dynamics Закари Яковски пояснил, что на выставке управление осуществлялось дистанционно, но финальная серийная модель будет работать полностью автономно в производственных условиях.

Ключевым анонсом стала информация о скором промышленном внедрении. Серийная версия Atlas с обновленным синим корпусом уже разрабатывается и должна появиться на конвейере Hyundai. Как ожидается, к 2028 году роботы начнут помогать в сборке электромобилей на заводе автоконцерна в американском штате Джорджия, что станет первым случаем массового использования гуманоидов в реальном производстве.

Еще одной стратегической новостью стало объявление о партнерстве с Google DeepMind. Искусственный интеллект компании будет интегрирован в роботов Boston Dynamics для резкого ускорения развития их автономности и когнитивных способностей. Это сотрудничество знаменует новый этап в развитии робототехники, объединяющей передовую мехатронику и мощные алгоритмы ИИ.

Аналитики отмечают, что, несмотря на технический прогресс, гуманоидные роботы все еще далеки от того, чтобы массово заменить человека в сложных задачах. Однако их появление на заводах, начиная с 2028 года, открывает путь для автоматизации повторяющихся операций и неизбежно активизирует дискуссию о будущем рынка труда в эпоху роботизации.

