Бразилец стал легендой России: Марио Фернандес закончил карьеру после ЧМ-2018 и побед с ЦСКА и «Зенитом»

Бразильский и российский защитник Марио Фернандес объявил в соцсетях о завершении профессиональной карьеры в 35 лет. Его история — это редкий пример того, как легионер не просто стал своим в чужой стране, но и вошел в историю национальной команды. Что известно о карьере футболиста — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Бразильский путь

Родился Фернандес 19 сентября 1990 года в Сан-Каэтану-ду-Сул, штат Сан-Паулу. Профессиональный путь начал в клубе «Сан-Каэтану», а затем перебрался в «Гремио», где быстро зарекомендовал себя надежным правым защитником. В 2011 году он даже дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против Японии.

При этом в юношеских и молодежных командах Фернандес играл на позиции центрального защитника. Среди своих сверстников он выделялся отличной скоростью и классной техникой — качествами, обычно не свойственными центральным защитникам, что послужило причиной наблюдения за ним бразильских и иностранных команд.

Легенда ЦСКА и сборной России

Летом 2012 года Марио сделал решающий шаг в своей карьере, подписав контракт с московским ЦСКА. В составе армейцев он провел более десяти лет и стал одним из символов клуба. С «красно-синими» Фернандес трижды выигрывал чемпионат России, завоевал Кубок страны и дважды становился обладателем Суперкубка. За ЦСКА он сыграл свыше 300 матчей и занял место в числе лучших легионеров в истории РПЛ.

В 2016 году защитник получил российское гражданство, а вскоре дебютировал за национальную команду. Он представлял Россию на Кубке конфедераций-2017, чемпионате мира-2018 и чемпионате Европы-2020. Именно домашний мундиаль стал вершиной его карьеры: в четвертьфинале с Хорватией Фернандес забил важный гол, сравняв счет и подарив сборной шанс на исторический полуфинал. Несмотря на поражение в серии пенальти, Марио вошел в число главных героев турнира.

После Евро-2020 и долгих лет в ЦСКА защитник взял паузу и вернулся в Бразилию, где провел сезон за «Интернасьонал». После аренды в бразильском клубе (2022), Марио Фернандес вернулся в Россию, но уже не в ЦСКА, а в «Зенит». Летом 2023 года он подписал контракт с петербургским клубом. В составе «Зенита» Фернандес успел выиграть Суперкубок России и провести сезон-2023/24.

За сборную России Марио Фернандес провел 33 матча и забил пять голов. Его вклад в успехи национальной команды и ЦСКА сделал его фигурой, которую в России называют легендарной.

