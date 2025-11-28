В Британии выразили обеспокоенность сообщениями о «шпионской эскадрилье голубей» с имплантированными в мозг чипами, «созданной по указанию президента РФ Владимира Путина», написал таблоид The Sun. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, для чего британцы запугивают всю Европу.

Издание утверждает, что компания-разработчик Neiry заявила о технологии, позволяющей операторам управлять целыми стаями птиц через прямую передачу команд в их мозг. Опрошенные газетой британские специалисты отметили, что подобные биодроны могут представлять «очевидные риски» при использовании в разведке. В статье также говорилось, что обычные городские голуби, не вызывающие подозрений, теоретически могли бы скрытно снимать местность или собирать информацию с помощью миниатюрных сенсоров, а сама технология — использоваться для наблюдения за зонами боевых действий, включая территорию Украины, с минимальной вероятностью обнаружения. Политолог Аграновский подчеркнул, что The Sun достаточно желтый таблоид.

«Поэтому его публикации иногда отличаются экстравагантностью. Но ведь экстравагантность может быть разной: можно писать что-то экстраординарное и нелепое про жизнь звезд, а можно с целью запугивания населения любой ценой», — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что, несмотря на нелепость такого рода новостей, они могут заседать в головах у людей и создавать чувство угрозы.

Фото: [ istockphoto.com/fizkes ]

«Никто уже не будет помнить, правда ли голуби представляют угрозу или нет, но чувство угрозы останется. Поэтому эти новости при всей их нелепости абсолютно не безобидны», — выразил мнение политолог.

По его словам, такого рода СМИ действуют на неокрепшие умы Европы.

«Они просто разгоняют военную истерию и готовят народ к тому, что конфликт с Россией может перейти в другое качество, это пропагандистская обработка населения», — выразил мнение эксперт.

Связано это с тем, что власти Великобритании сейчас настроены на конфликт с Россией, заявил политолог.

«Таблоиды по типу The Sun рассчитаны на не слишком образованную и не страдающую критическим мышлением публику. Интеллектуалы The Sun не читают. Но на широкие массы, которые составляют основную массу избирателей, они могут подействовать», — заключил Аграновский.

