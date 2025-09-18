Брухунова нарушила закон: жене Петросяна грозит штраф за посты в Instagram

Татьяну Брухунову заподозрили в скрытой рекламе отеля в Instagram* после дня рождения ее супруга. Празднование 80-летия Евгения Петросяна прошло в загородной усадьбе стоимостью почти 300 тыс. рублей, а супруга юмориста не раз отмечала локацию в соцсетях, пишет телеграм-канал Shot, что стало поводом для сомнений — из каких побуждений Брухунова делала отметки? Эксперт Юридической компании Право-Сити Матвей Елисеев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, какую ответственность может понести жена Петросяна.

Как отметили в Shot, Брухунова подробно рассказывала подписчикам о торжестве, показывала десерт — легендарный торт «Киевский», делилась ценами и услугами, а также регулярно отмечала хозяйку усадьбы в сторис. По словам юриста Елисеева, Брухунову могут привлечь к ответственности, однако это необходимо доказать.

«Факт размещения информации должен быть документально зафиксирован уполномоченным органом [например, Роскомнадзором или полицией] с составлением протокола осмотра страницы и обеспечением доказательств», — отметил эксперт.

Кроме того, правоохранителям придется доказать, что Брухунова получала средства за рекламу, работая по бартеру, рассказал юрист.

«Это ключевой момент для квалификации действий как рекламы. Также не должно истечь срока давности привлечения к административной ответственности. Если эти условия будут выполнены в рамках административного расследования, оснований для привлечения ее к ответственности будет достаточно», — пояснил специалист.

По его словам, за такого рода запрещенную «рекламу» в запрещенной соцсети Брухуновой грозит статья о нарушении рекламного законодательства — ст. 14.3 КоАП РФ. В частности, ее может ожидать штраф в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Ведь с 1 сентября вступил в силу запрет на заказ и размещение рекламы на заблокированных ресурсах.

«При этом для должностных лиц штраф составит от 4 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей», — заключил Елисеев.

*Принадлежит Meta, запрещенной на территории РФ