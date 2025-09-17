Голуби на ракете и пьяные черви: самые безумные открытия за всю историю Шнобелевской премии

18 сентября в Бостонском университете состоится 35-я церемония вручения Шнобелевской премии — ироничной награды, отмечающей научные исследования, которые «сначала заставляют засмеяться, а потом задуматься». С момента своего основания в 1991 году премия стала символом научного остроумия и оригинальности. История премии и ожидания по этому году — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Доллары Зимбабве и медали из фольги

Шнобелевскую премию учредил Марк Абрахамс, математик и основатель юмористического научного журнала «Annals of Improbable Research». Премия была задумана как пародия на Нобелевскую, но с более легким и ироничным подходом. С тех пор она вручается ежегодно в десяти номинациях, включая медицину, химию, физику, биологию, литературу, экономику, мир, психологию, гигиену и междисциплинарные исследования.

Церемония вручения традиционно проходит в театре Сандерса при Гарвардском университете, однако в этом году мероприятие пройдет в Бостонском университете. Награды вручаются реальными Нобелевскими лауреатами, которые надевают бутафорские очки, накладные носы и фески. Номинанты имеют ровно 60 секунд на выступление — если они говорят дольше, девочка Свити Пу сообщает капризным голосом: «Пожалуйста, прекратите, мне скучно!». Победители получают денежное вознаграждение в размере 10 трлн долларов Зимбабве (около 10 долларов США), сертификат с подписями трех Нобелевских лауреатов и смешные призы — медали из фольги или клацающие челюсти на подставке.

Трезвый червь и пикап страусов

Премия мира

Премия мира была присуждена американскому психологу Берресу Скиннеру (посмертно) за его эксперименты 1960-х годов, в которых он обучал голубей управлять ракетами. Птицы должны были клевать по экрану, чтобы навести ракету на цель. Несмотря на успешные результаты, проект был закрыт. Это исследование привлекло внимание к необычным методам управления.

Премия по биологии

В 2002 году премию вручили за изучение «Брачного ухаживания страусов за людьми на британских фермах». Это исследование ученых Нормы Бабиер, Чарльза Пакстона, Фила Бауэрза и Чарльза Диминга из Великобритании привлекло внимание к необычным формам поведения животных в неволе.

Премия по физике

В том же году Арнд Лейк из Университета Мюнхена получил премию за доказательство того, что пивная пена подчиняется закону экспоненциального распада, аналогично радиоактивному распаду. Это открытие привлекло внимание к физическим процессам, происходящим в повседневной жизни.

Премия по химии

В 2002 году Теодор Грей из Wolfram Research был награжден за создание четырехмерной периодической таблицы элементов. Это изобретение привлекло внимание к визуализации химических данных. В 2024 году Шнобелевскую премию по химии получили Тесс Хиреманс и его коллеги за использование хроматографии для разделения пьяных и трезвых червей. Они выяснили, что состояние опьянения значительно ухудшает способность червей к движению. Это открытие привлекло внимание к нейробиологии и зависимости.

Премия по литературе

Вики Силверс из Университета Невада-Рено и Девид Крейнер из Государственного университета Миссури получили премию за доклад «Влияние неправильных пометок в тексте на понимание текста». Это исследование подчеркнуло важность точности в научной коммуникации.

Премия по гигиене

Эдуардо Сегура из компании «Лавакан де Асте» был награжден за изобретение стиральной машины для кошек и собак. Это изобретение привлекло внимание к вопросам гигиены домашних животных.

Премия по теории вероятности

Шнобелевскую премию по теории вероятности получили более 50 ученых из разных стран за исследование, в котором они пришли к выводу, что подкинутая монетка несколько чаще приземляется той же стороной, которой ее подкинули, чем наоборот. Для этого они совершили в общей сложности 350,7 тыс. подкидываний монет. Это исследование привлекло внимание к теории вероятности и случайности.

Хотя список лауреатов Шнобелевской премии 2025 года еще не опубликован, можно ожидать, что он будет таким же разнообразным и оригинальным, как и в предыдущие годы. Церемония вручения состоится 18 сентября 2025 года в Бостоне, и, как всегда, она обещает быть ярким и запоминающимся событием.

