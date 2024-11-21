Будет новый брак, но не с охранником: вся правда о личной жизни Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес заподозрили в романе с новым охранником, которого артистка наняла после развода с Беном Аффлеком. Слухи о ее возможном романе начались из-за фотографий Джей Ло с телохранителем, на которых она всегда улыбается. Действительно ли артистка положила глаз на своего нового секьюрити, может ли это привести ее к следующему браку и ждет ли Лопес еще один развод, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инна Алексеева (Мишина).

Эксперт отметила, что карты указывают на присутствие и возможное сильное влияние серьезного и амбициозного мужчины, который уже может быть в жизни Дженнифер.

«Возможно, этот человек поможет ей с финансовыми и карьерными аспектами, предлагая стабильность и поддержку. Однако есть неопределенности и тревоги, которые могут сопровождать ее в будущем любовном союзе. Скорее всего, это отголоски ее прошлого», — заявила таролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако артистку все же ждет успех в личных делах. Она, по прогнозу экстрасенса, достигнет желаемых целей в любви.

«Следующий партнер принесет ей тепло и радость, но возможны некоторые неясности в отношениях. Скорее всего, в паре будет баланс финансовой составляющей и гармонии, которые станут основой для отношений. С охранником ей комфортно и уютно, но отношений у них не будет», — добавила Алексеева.

Вероятны и кризисные жизненные переломы, которые, по словам таролога, приведут к радикальным переменам.

«Ее ожидает какая-то встреча с человеком, который наполнен эмоциями, мудростью и сможет понять ее тонкое душевное состояние. Новый роман скоро проявится в ее жизни, но он принесет как радости, так и неожиданные вызовы. Но охранник точно не станет ее новым супругом. Это будет другой мужчина, с которым она скоро встретиться. Именно с ним Дженнифер станет по-настоящему счастливой», — заключила эзотерик.

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