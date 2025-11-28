«Будто отец с дочерью»: раскрыты причины брака 61-летнего Гордона и 23-летней Каландадзе

Недавний выход 61-летнего Александра Гордона в свет вызвал немало удивления. Звезда российского телевидения, известный своим резким цинизмом, колкими замечаниями и давней репутацией «покорителя» юных студенток, долгое время не появлялся на публике. На этот раз он не только вновь показался миру, но и представил свою пятую жену, 23-летнюю арфистку Софию Каландадзе, что немало взбудоражило пользователей соцсетей, недовольных разницей в возрасте супругов. Пара появилась на премьере фильма «Ветер». Что известно о девушке, и почему Гордона притянуло именно к ней — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Музыка связала любовью

Каландадзе родилась в августе 2001 года в семье музыкантов. Родители девушки были профессиональными музыкантами, старшая сестра стала преподавателем фортепиано, а сама София выбрала арфу как основной инструмент. Музыкальные способности в семье Каландадзе передавались из поколения в поколение. Дядя Софии — заслуженный артист России, известный пианист и художественный руководитель проекта «Музыка Земли» Борис Березовский.

София окончила МССМШ им. Гнесиных, затем продолжила обучение в институте имени Ипполитова-Иванова. Позже она совершенствовала мастерство за границей: в Милане брала уроки у знаменитой арфистки Мары Галасси, изучая трехрядную барочную арфу. Каландадзе стала лауреатом множества международных конкурсов и фестивалей в Санкт-Петербурге, Бельгии, Уэльсе, Калининграде и других странах. Несмотря на юный возраст, она активно преподает и считается одной из наиболее перспективных молодых арфисток России.

Фото: [ соцсети ]

В 2022 году стало известно, что Александр Гордон тайно женился в пятый раз. Его избранницей стала София Каландадзе, которой на тот момент было 20 лет. Разница в возрасте — 38 лет — не остановила телеведущего: пара не только зарегистрировала отношения, но и обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Родные Софии поначалу тяжело восприняли ее решение, однако позже смирились с выбором девушки. При этом знакомство Гордона и Каландадзе произошло еще в 2018 году, когда Софии было 16 лет: они участвовали в музыкально-поэтическом вечере — Гордон читал сонеты, а София аккомпанировала ему на арфе. После развода телеведущего между ними завязались отношения, приведшие к браку.

Гордон закрывает гештальт

Как отметила психолог Адиля Файзулина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», чаще всего в таких отношениях девушки пытаются найти в мужчине замену отца и отцовской любви, которую недополучили в детстве.

«Говоря о самом ведущем, то это больше напоминает отношения взрослого мужчины с дочерью», — пояснила эксперт.

Кроме того, Гордон мог рассмотреть такую молодую девушку, поскольку ему с ней комфортно сосуществовать, отметила Файзулина.

«Мужчина в возрасте женится на молодой женщине, потому что с ней ему легко. Если бы рядом с ним была бы сверстница, она была бы уже условно обременена неким опытом, и тогда это как будто бы отягощало отношения», — выразила мнение специалист.

Фото: [ Кадр из фильма «Умник». Режиссер Т. Алпатов. 2013 год ]

Гордон, считает психолог, не хотел от женщины получать материнскую любовь, по этой причине его выбор пал на молодую девушку. Также она подчеркнула, что отношения между ними могут носить глубинный характер.

«Дочь Гордона — Анна — очень похожа на его молодую жену по фото в Сети. Предполагаю, что дочь Анна от первого брака бессознательно возмещала Александру Гордону любимую женщину, с которой он встречался и нормально не завершил отношения до своего первого брака», — предположила эксперт.

По ее мнению, бессознательно такая девочка конкурирует со своей мамой за отца.

«Предполагаю, что новая жена замещает ту самую женщину, с которой не были завершены отношения. У Гордона, я предполагаю, была какая-то женщина, с которой не сложилось еще до первого брака, и он бессознательно таким образом закрывает гештальт», — заключила Файзулина.

