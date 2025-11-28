«Манипулятор, интриганка и абьюзер»: почему Алена Блин постоянно участвует в каждом реалити-шоу

Телеканал «ТНТ» объявил, что первой участницей реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» станет Алена Жигалова, известная как ведущая проекта «Алена, блин!». В своем первом комментарии по поводу участия в шоу Жигалова заявила, что намерена предстать перед зрителями в новом амплуа, отказавшись от привычных интриг и заговоров. Почему Алена превратилась из журналистки в постоянную участницу различных реалити-шоу, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, обычно в реалити-шоу участвуют либо сбитые летчики — те, кто теряет популярность, уже потерял и хочет напомнить о себе таким образом, либо те, кто хочет, наоборот, завоевать эту популярность.

«Я считаю, что Алена Блин во второй группе и, в принципе, ее уже многие-многие знают, но все-таки она еще не достигла этого пика популярности, по ее мнению. Поэтому она идет в такое шоу и, конечно, популярности много не бывает для тех, кто ее хочет. Это также, как с деньгами», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако, продолжила она, реалити-шоу затягивают. Когда человек находится в них долгое время, а это все же долгосрочная история — это азарт.

«Это адреналин в том числе. Не только популярность. Это то же самое, что восхождение в горы для адреналинщиков, для скалолазов. Поэтому я думаю, что это еще не последнее шоу Алены Блин. И она же ставит задачу, объявляет об этом сейчас, зачем она идет. Тоже чтобы ставить определенный эксперимент, играть честно, как она говорит. Но я думаю, что она не удержится на таком сценарии, потому что на самом деле в реалити-шоу создаются условия, когда реально проявляется личность», — добавила Абравитова.

Те качества личности, которые и есть внутри человека. И как бы он не пытался выстроить иную картинку, показать себя с другой стороны, все равно он окажется именно в той ситуации, когда будет самим собой.

«Поэтому, играть честно, как она говорит, не переходя границы, не становясь манипулятором, интриганом, абьюзером даже. Но вряд ли ей удастся, потому что такие черты личности у нее есть, они характерные, они яркие. Поэтому я думаю, что это будет интересно и увлекательно», — заключила психолог.

