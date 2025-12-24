Business Insider сообщил о расходах миллиардеров в размере $7000 за ночь в новогодние праздники

Бюджет новогоднего отпуска мировой элиты измеряется тысячами долларов за одну ночь проживания. Как сообщает издание Business Insider , миллиардеры готовы платить порядка $7 тыс. (около 549 тыс. руб.) за сутки в таких фешенебельных отелях, как Eden Rock или Cheval Blanc.

Однако многие из сверхбогатых предпочитают отмечать праздники на борту собственных яхт, что стало своеобразным трендом. Например, судно основателя Meta Марка Цукерберга было замечено в Калифорнийском заливе у побережья Мексики. В водах Карибского моря в праздничный период можно увидеть целую флотилию частных кораблей, включая яхты Koru Джеффа Безоса, Rising Sun Дэвида Геффена и Whisper Эрика Шмидта.

По словам Элизабет Браун, директора по работе с клиентами элитной консьерж-службы Knightsbridge Circle, популярным направлением для яхтенных путешествий миллиардеров на Новый год является карибский остров Сен-Бартелеми. Другие выбирают традиционный зимний отдых в Альпах, отправляясь на швейцарские курорты Гштаад и Санкт-Мориц или во французский Куршевель, который долгое время был излюбленным местом российских олигархов. В США в список топовых направлений для сверхбогатых лыжников входят Аспен, Вейл и Карбондейл. Таким образом, география праздника для мировой элиты охватывает самые эксклюзивные точки планеты.

Ранее стали известны самые эффектные новогодние локации Москвы сезона 2025/26.