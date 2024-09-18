Все-таки не беременна: тайна «будущего ребенка» Ольги Бузовой стала явью

«Но эта интрига к настоящей беременности и рождению не имеет никакого отношения. Хотя у Ольги будет материнская реализация в судьбе и дети у нее будут, конечно. Но это не сейчас, и даже не совсем в ближайшее время. Я бы сказала, что у Ольги еще есть время все-таки серьезно к этому подойти», — пояснила эзотерик.