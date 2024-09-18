Все-таки не беременна: тайна «будущего ребенка» Ольги Бузовой стала явью
Фото: [соцсети]
Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает подогревать интерес аудитории не только к теме своего нового партнера, но и своей возможной беременности. Пока что одна из самых известных девушек страны остается лишь крестной матерью. Удивит ли Ольга своих поклонников неожиданной новостью о пополнении в ближайшее время, «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Марианна Абравитова.
По ее словам, Ольга Бузова любит интриговать. И сейчас интрига заключается в возможной беременности.
«Но эта интрига к настоящей беременности и рождению не имеет никакого отношения. Хотя у Ольги будет материнская реализация в судьбе и дети у нее будут, конечно. Но это не сейчас, и даже не совсем в ближайшее время. Я бы сказала, что у Ольги еще есть время все-таки серьезно к этому подойти», — пояснила эзотерик.
Также таролог отметила, что создание вокруг беременности и зачатия какого-либо мистического занавеса чревато неприятными последствиями.
«Все это всегда накладывает на судьбу ребенка определенный шлейф, явно не очень хороший. Поэтому такие вещи лучше не использовать ни для пиара, ни для интриги, ни для создания какого-то особого интереса к своей персоне. Лучше все-таки найти другие возможности. Например, показать свои таланты. Тогда на вас точно все посмотрят», — заключила Абравитова.
Ранее эзотерик раскрыла историю «пятницы 13-го».