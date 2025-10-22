На экс-супругу российского боксера Дмитрия Бивола — Екатерину — могут возбудить два уголовных дела в Казахстане и Кыргызстане. Причиной стали ее высказывания в соцсетях, где она в оскорбительной форме высказалась о представителях казахского и киргизского народов. МВД обеих стран уже начали проверку после распространения ее сторис, передает телеграм-канал «Mash на спорте». Но подобные высказывания могут быть признаками проблем с ментальным здоровьем, не исключают эксперты, подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Безопасный хайп»

Как уточнили в «Mash на спорте», из-за этих публикаций аккаунт Екатерины был заблокирован в Instagram*. По предварительным данным, ей может грозить ответственность по статьям о разжигании национальной и религиозной розни — в Казахстане подобные действия наказываются лишением свободы сроком до семи лет. В беседе с телеграм-каналом «Mash на спорте» Екатерина подтвердила, что уже обратилась за консультацией к юристу, но дополнительных комментариев не дала. Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» считает, что опубликованное видео будет рассмотрено серьезно на предмет психических отклонений Екатерины.

«То, что мы можем наблюдать на видео, это человек, который ведет себя неадекватно. Если на нее действительно подадут в суд и киргизы, и казахи, то будет психиатрическая экспертиза, которая что-то однозначно найдет. Либо именно психические отклонения, потому что адекватный человек, чтобы он не думал про какую национальность, вести себя он так не будет», — пояснила эксперт.

Кроме того, специалист подчеркнула, что в самом видео женщина намекает на употребление наркотиков.

Фото: [ t.me/bivol_kate1313 ]

«Поэтому можно также предположить, что она находится за рулем под воздействием наркотических веществ. И она просто выплеснула то, что у нее было внутри. Убрала, как говорится, ногу с тормоза. Но всегда ведь выплескивается именно то, что есть внутри, из воздуха ничего не берется. Поэтому начинка в этом человеке именно такая, именно так она и думает об этих двух национальностях», — выразила мнение психолог.

При этом эксперт подчеркнула, что в своем состоянии Екатерина предполагала, что такое видео не будет как-либо наказуемым для нее.

«Ей в том состоянии, в котором она это выкладывала, казалось, что это весело и прикольно, что это хайпово, но при этом безопасно. Это еще говорит о том, что человек не понимает ни грани опасности и безопасности. Говорить о ее психической вменяемости не представляется возможным. Поэтому вряд ли она сядет в тюрьму. Психиатры, разобравшись в этой истории, раскопают определенный диагноз», — заверила специалист.

Бивол скрывал ее от публики

Стоит отметить, что боксер Дмитрий Бивол и его бывшая жена Екатерина Бивол объявили о разводе в августе 2023 года, завершив 16-летний брак. У пары есть двое сыновей. После развода Екатерина публично предъявила Дмитрию серию обвинений: она утверждала, что он изменился после крупного успеха в боксе, начал скрывать доходы и недостаточно поддерживать детей финансово (назвав сумму примерно в 1,1 тыс. долларов в месяц), а также обвинила его в эмоциональном и физическом давлении. Психолог Абравитова считает, что расставание с Биволом маловероятно на нее так повлияло.

«Расставание с ее мужем возможно сыграло роль в том, что она проявляется вот таким вот образом. Но, скорее всего, это ее нутро и ее сущность. Возможно, она и до Бивола так себя вела, и во время замужества с этим человеком было то же самое. И сейчас просто она нам продемонстрировала себя во всю красу. Даже, возможно, он был еще и сдерживающим фактором рядом с ней», — заключила Абравитова.

