Симоньян прошла первый курс «химии»: врачи рассказали, есть ли шанс на полное выздоровление

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем телеграм-канале, что завершила первый курс химиотерапии. По ее словам, лечение проходило в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Басир Бамматов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, сумеет ли Симоньян вылечиться полностью.

Ранее глава телеканала RT рассказала, что проходит лечение от рака. Эксперт отметил, что в случае журналистки речь идет о злокачественном заболевании на первой-второй стадии, при котором прогноз в большинстве случаев остается благоприятным.

«Современные методы лекарственной терапии, включая химиотерапию, позволяют добиться стойкой ремиссии и значительно увеличить продолжительность и качество жизни пациентов. Химиотерапия на ранних стадиях, как правило, проводится в комплексе с хирургическим лечением или лучевой терапией, что повышает ее эффективность. Переносимость первого курса — важный этап, позволяющий врачу оценить реакцию организма и скорректировать схему лечения при необходимости», — пояснил врач.

Специалист также отметил, что проведение терапии по программе ОМС гарантирует пациентам доступ к современным препаратам и наблюдению специалистов независимо от социального статуса.

«При первой-второй стадии злокачественного процесса вероятность полного излечения или длительной ремиссии может достигать 80-95%, при условии соблюдения всех назначений и динамического наблюдения. Поэтому у Маргариты Симоньян есть реальные шансы на выздоровление», — заключил Бамматов.

