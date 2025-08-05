Бывший Бузовой вновь попался на измене: вскрылось, как Тарасов кутил с моделями, пока жена сидела с детьми дома

На футболиста Дмитрия Тарасова обрушилась волна хейта и обвинений в измене супруге Анастасии Костенко. Причиной негатива стала фотографиями с моделями в Сочи, куда футболист приехал по бизнес-вопросам. В аккаунте моделей засветилось фото, где Тарасов стоит с девушками в купальниках, а позже выяснилось, что он спрашивал у одной из них номер телефона, якобы по работе. Что стоит за изменами Тарасова — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Негатив публики вынудил футболиста записать оправдательное видео, в котором он заявил, что очень сильно любит свою жену, семью и дорожит ими. А также никому не позволит оскорблять супругу и детей.

Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметила, что это наверняка не первый и не последний случай измены Тарасова нынешней супруге, а всего лишь один из немногих, который стал известен массовой аудитории.

«Здесь ничего удивительного, психотипаж Тарасова как раз и предполагает такую полигамию, и он от этого, в общем-то, не отказывался никогда. А то, что эта история всплыла сейчас, — просто пришло время ей всплыть. Я не думаю, что это какой-то единичный случай, я думаю, что он жил так и с Бузовой, и до Бузовой, и в новом браке. И какое количество детей у таких мужчин не было бы, они не оставляют полигамный образ жизни», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Дело в том, продолжила она, что эта потребность находится на верхушке пирамиды и такие мужчины без нее просто не понимают жизнь.

«Для них красивая женщина — это яркий сексуальный объект, от которого они не в силах отказаться. Можно сказать, что и логика уходит на десятый план, если она есть, конечно, и все моменты совести отползают в кусты перед такой яркой потребностью, которая перекрывает все. Конечно, если ты умный и ответственный человек, ты либо научишься с этим бороться, либо простроишь все так, чтобы оно хотя бы не прорывалось», — подчеркнула Абравитова.

Фото: [ соцсети ]

Если человек хочет иметь еще детей и отказывать от семьи не собирается, значит, необходимо выбирать женщину, которая на такие мужские «хулиганства» должна закрывать глаза, добавила психолог.

«Либо любить мужчину до такой степени, что будет все принимать. Но он выбирает все-таки женщин иного характера. Поэтому, я считаю, что его поведение, конечно, приведет в определенную точку, когда он просто может оказаться у разбитого корыта, потому что столько наворотил в этой жизни, по стольким прошелся, стольких предал. Отвернуться могут не только жены, но и дети. И это страшный финал. Очень многие ловеласы этим и заканчивают», — пояснила эксперт.

Дмитрию необходимо сделать выводы и выбор в сторону либо прекращения, либо более тщательной конспирации.

«Либо он берет себя в руки, хотя в этом я очень сильно сомневаюсь, так как Дмитрий находится в таком ярком мужском возрасте, когда и он привлекателен, и его привлекают женщины, а справиться он с этим не может, либо нужно становиться конспиратором, и чтобы никто ничего не понимал и не видел. Я не призываю мужчин к тому, чтобы изменять и прятаться, но в его конкретном случае, когда человек имеет столько детей и семью и не может с собой справиться, я бы посоветовала лучше конспирироваться», — заключила Абравитова.

Ранее беременная невеста Тимати оголила грудь в соцсетях, пока он отдыхал с моделями в Турции.