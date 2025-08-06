В Сочи трое человек стали жертвами самодельной чачи, сообщает телеграм-канал SHOT. В крови погибших обнаружили метанол. Как не получить серьезное отравление и распознать некачественный алкоголь, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая поликлиникой № 2 Красногорской больницы, врач-терапевт Елена Ревкова.

По версии местных жителей, первыми пострадали супруги из Комсомольска-на-Амуре, которые отдыхали в Адлере, у них осталось двое несовершеннолетних детей. Чачу приобрели на Казачьем рынке. Уже задержаны двое предполагаемых продавцов спиртного. По последним данным Mash, количество пострадавших от чачи увеличилось до восьми, все они покупали алкоголь в одной точке на рынке.

По словам Ревковой, «паленый алкоголь» — крайне опасная жидкость для организма, поскольку вдобавок к спирту содержит метанол, ацетон, масла и другие токсичные примеси.

«Метанол, часто встречающийся в подделках, токсичен для центральной нервной системы и зрительного нерва. Всего 10 мл чистого метанола могут вызвать частичную или полную слепоту, а доза около 30 мл — смертельна для взрослого человека. Помимо метанола, опасность представляют бактериальные токсины, тяжелые металлы и другие примеси, способные вызвать тяжелое отравление, острый панкреатит, печеночную и почечную недостаточность», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако распознать некачественный алкоголь можно по нескольким признакам: цена ниже рыночной, отсутствие акцизной марки, мутность или осадок, резкий запах с примесью химии, нарушение упаковки, невнятная маркировка без даты производства и указания производителя.

«При покупке алкоголя на курорте необходимо уточнять его состав и происхождение — особенно ликеров, настоек и вин, произведенных кустарным способом. А при первых симптомах отравления (тошнота, головная боль, нарушение зрения, спутанность сознания) следует обратиться за медицинской помощью и не ждать "пока само пройдет"», — заключила Ревкова.

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