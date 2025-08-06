Звезда «Ходячих мертвецов» умерла в 33 года: редкий диагноз и последние месяцы жизни Келли Мак

Актриса Келли Мак, получившая известность благодаря роли в популярном сериале «Ходячие мертвецы», ушла из жизни 2 августа в возрасте 33 лет. Причиной смерти стала редкая форма рака головного мозга — диффузная срединная глиома (DMG). Что известно о жизни актрисы и ее болезни — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Борьба с болезнью

О том, что у Келли серьезные проблемы со здоровьем, стало известно в начале 2025 года. По ее словам, сначала она чувствовала сильную боль в пояснице и полагала, что это связано с межпозвоночной грыжей. Однако проведенное МРТ выявило опухоль в спинном мозге. В январе врачи диагностировали у нее диффузную срединную глиому — агрессивную форму онкологии центральной нервной системы.

После проведенной биопсии у актрисы начались серьезные осложнения — она частично потеряла возможность самостоятельно ходить, стала использовать ходунки, а затем — инвалидную коляску. Несмотря на это, Мак продолжала активно делиться с подписчиками своими переживаниями и публиковала вдохновляющие посты о борьбе с болезнью.

Келли умерла 2 августа в родном Цинциннати (штат Огайо), в окружении близких. О ее смерти 5 августа в соцсетях сообщила сестра Кэтрин. Церемония прощания с Келли Мак запланирована на 16 августа в Глендейле, Огайо.

Фото: [ Кадр из фильма «Юниверсал». Режиссер С. Портленд. 2025 год ]

Путь от студента кино до актрисы и продюсера

Келли Мак (настоящее имя — Келли Линн Клебеноу) родилась 10 июля 1992 года в Цинциннати, штат Огайо. Она окончила Hinsdale Central High School в 2010 году, а затем — Dodge College of Film and Media Arts при Chapman University в 2014-м, где получила образование в сфере киноискусства.

Первую награду Мак получила еще в подростковом возрасте — за короткометражку «Сад слонов», ставшую лауреатом премии Student Visionary Award на Tribeca Film Festival в 2008 году.

Настоящую известность ей принесла роль Эдди в популярном сериале «Ходячие мертвецы» — она появилась в пяти эпизодах девятого сезона, вышедших в 2018–2019 годах. Позднее снималась в других известных проектах, включая сериалы «Медики Чикаго» и «9‑1‑1», а также фильмы «Вторжение в эфир», «Изящная арка» и «Юниверсал» (последний вышел уже в 2025 году — незадолго до ее смерти).

Келли активно развивалась как продюсер и сценарист. Она участвовала в создании ряда короткометражек, один из проектов завоевал главный приз на Atlanta Horror Film Festival.

У Келли была крепкая связь с семьей. Ее брат — актер Паркер Мак, а мать, Кристен Клебеноу, активно поддерживала дочь в ее творческих и жизненных испытаниях. Сестра Кэтрин до последнего была рядом и первой сообщила о кончине актрисы.

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