Около 82% москвичей готовы оставлять чаевые, а средняя сумма доплаты составляет около 7% от стоимости услуг. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов «Авито Услуги» и «Нетмонет», текст которого есть у интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Согласно предоставленным данным, большинство москвичей готовы оставлять чаевые при условии, что они остались довольны качеством сервиса: так ответили 61% опрошенных. При этом около 21% респондентов поощряют исполнителей независимо от уровня обслуживания, тогда как 18% принципиально не доплачивают за услуги ни в каких ситуациях.

Ключевым фактором, влияющим на решение оставить чаевые, для 55% участников опроса остаются вежливость и доброжелательность персонала. Немного уступает по значимости высокое качество обслуживания — его отметили 53% респондентов. Третью позицию занимает профессионализм и аккуратность исполнителя (47%). Кроме того, 30% опрошенных готовы дополнительно вознаграждать специалистов за выход за рамки стандартных обязанностей, а почти каждый четвертый (24%) воспринимает чаевые как элемент культурной или социальной нормы. Еще 16% оставляют доплату, рассчитывая закрепить позитивное отношение персонала при последующих обращениях.

Наиболее распространена практика чаевых в заведениях общественного питания — ресторанах, кафе и барах, где их оставляют 74% москвичей. Курьеров поощряют 39% респондентов, мастеров в салонах красоты — 37%, водителей такси и трансферов — 35%, а специалистов по ремонту (сантехников, электриков и сборщиков мебели) — 24%. Клинеров вознаграждают 11% опрошенных, а нянь и сиделок — 9%. Столько же респондентов оставляют чаевые аниматорам, артистам и музыкантам на мероприятиях.

В среднем москвичи, практикующие чаевые, добавляют к стоимости услуг около 7%. При этом 35% ограничиваются суммой менее 5% от чека, еще 52% оставляют от 5% до 10%. Доплату в размере 11-15% выбирают около 8% участников опроса, а более 20% от суммы готовы оставить лишь 2% респондентов.

Основными причинами отказа от чаевых остаются негативные впечатления от сервиса. Грубость или невежливость персонала становятся решающим фактором для 66% москвичей. Низкое качество оказанной услуги служит поводом для отказа у 65% опрошенных, а длительное ожидание или медленное обслуживание — у 51%. Кроме того, 42% не считают нужным оставлять чаевые, если стоимость услуги и без того кажется завышенной. Более трети респондентов (37%) отказываются от доплаты из-за чрезмерной навязчивости или излишнего внимания со стороны персонала. Еще 30% не оставляют чаевые при отсутствии наличных или альтернативных способов оплаты на месте, а 29% могут отказаться от вознаграждения из-за неопрятного внешнего вида персонала или рабочего пространства.

