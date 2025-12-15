Чай не так безобиден: врачи заявили о рисках для здоровья из-за любимого напитка россиян

Чрезмерное употребление крепкого чая может усиливать тревожность за счет кофеина. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила заведующая ПНДО Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-психиатр Елена Кунаковская. Врач рассказала об особенностях напитка к Международному дню чая, который отмечается 15 декабря.

Как отметила эксперт, теплый чай действительно может приносить субъективное облегчение.

«Он способствует согреванию, увеличивает объем потребляемой жидкости, уменьшает вязкость слизи и временно снижает ощущение боли в горле. В этом смысле чай можно отнести к элементам поддерживающей терапии, но не к лечебным средствам», — пояснила специалист.

Однако называть чай полноценным «народным лайфхаком» все же некорректно, заверила врач.

«Он не воздействует на причину инфекции — вирусы или бактерии. При этом в ряде случаев чай способен представлять опасность. Так, слишком горячие напитки повышают риск ожога слизистой глотки и пищевода, а чрезмерное употребление крепкого чая может усиливать тахикардию, обезвоживание и тревожность за счет кофеина. У детей и пожилых пациентов это может привести к ухудшению общего состояния. Отдельные травяные чаи опасны при аллергии или неправильном подборе растений», — предупредила эксперт.

При этом с точки зрения психического здоровья предпочтение следует отдавать не крепким напиткам или травяным чаям без выраженного стимулирующего эффекта, отметила специалист.

«Ромашка, липовый цвет, мелисса могут оказывать мягкое успокаивающее действие и способствовать нормализации сна. При этом важно помнить, что чай не является средством лечения психических или соматических заболеваний, а его роль ограничивается поддерживающим и симптоматическим эффектом», — заключила Кунаковская.

