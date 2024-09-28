«Чайфу» — 39 лет: история успеха одной из самых популярных советских рок-групп

В этом году 29 сентября знаменитой музыкальной группе «Чайф» исполняется 39 лет. Об истории группы, лучших песнях и деятельности коллектива в наши дни — в материале «Подмосковье сегодня».

Мечта школьников

История образования группы началась в середине 1970-х годов, когда четверо старшеклассников из 36-й свердловской школы решили создать музыкальный ансамбль, назвав его «Пятна».

К ним присоединился Владимир Бегунов, семья которого переехала в Свердловск из крымского поселка Гвардейское. Молодые музыканты начали выступать сначала на школьных мероприятиях, а затем и на городских дискотеках. В начале их репертуар состоял из популярных западных песен.

Армия и рок-группа

После окончания школы все они поступили в местный строительный техникум, а затем отправились на службу в армию, что привело к прекращению выступлений «Пятен». В 1983 году, по возвращении из армии, Владимир Шахрин, работая на стройке, встретился с Вадимом Кукушкиным и Олегом Решетниковым.

Увлеченный музыкой таких групп, как «Аквариум» и «Зоопарк», он предложил создать рок-группу. Вскоре к ним вернулся демобилизованный Бегунов, а их первое совместное выступление состоялось на концерте Виктора Цоя. В 1984 году на свет появился магнитный альбом, но его низкое качество записи не принесло успеха. Позже к ним присоединились остальные участники из «Пятен».

Самыми популярными песнями группы стали «Камарека», «Время не ждет», «Не спеши», «Не со мной», «Рок-н-ролл этой ночи», «В ее глазах» и многие другие. Сейчас коллектив работает над новым альбомом, который планирует выпустить уже в 2025 году.

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