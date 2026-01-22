Чердаки и подвалы под прицелом: что глава Пензы поручил проверить из-за грядущих морозов

В администрации Пензы прошло рабочее совещание по вопросам зимнего содержания города и прохождения отопительного сезона. Под руководством главы города Олега Денисова представители мэрии, МЧС, районных администраций, управляющих и ресурсоснабжающих компаний обсудили ключевые проблемы. Основное внимание было уделено обращениям жителей по вопросам отопления и подачи коммунальных ресурсов, а также оперативной реакции на сигналы через социальные сети и Центр управления регионом.

Отдельно на совещании подняли тему уборки снега и наледи. Олег Денисов обратил внимание на недопустимость складирования снежных масс возле объектов инженерной инфраструктуры, подчеркнув, что управляющие компании обязаны своевременно вывозить снег и очищать крыши от наледи.

При этом было отмечено, что за сосульки на балконах несут ответственность собственники квартир. Также градоначальник вручил почетные грамоты организациям, обеспечивавшим вывоз мусора в сложных погодных условиях.

В связи с прогнозируемым похолоданием глава Пензы поручил усилить профилактическую работу с населением, в частности, проводить подворовые обходы и разъяснять правила использования печей, газовых плит и обогревателей. Особое внимание было решено уделить социально уязвимым категориям граждан: семьям в опасном положении, пожилым людям и инвалидам.

Кроме того, поставлена задача проверить состояние чердаков, подвалов, эвакуационных выходов и противопожарных систем в многоквартирных домах. Ресурсоснабжающим организациям рекомендовано работать в режиме повышенной готовности, чтобы избежать аварийных ситуаций и обеспечить бесперебойную подачу тепла, воды и электроэнергии.

