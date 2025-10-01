Череда исторических землетрясений продолжается: стихия унесла 69 жизней на Филиппинах — последние новости

В ночь на 30 сентября в центральной части Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки были зафиксированы в море недалеко от города Бого на острове Себу. Очаг находился на небольшой глубине — около 5 км под поверхностью, передает AP News. Что известно о природном катаклизме, который стал далеко не первым на Земле в этом году, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ожидается цунами

По официальным данным, в результате стихии погибли не менее 69 человек, еще более 140 получили травмы различной степени тяжести. Власти предупреждают, что число жертв может возрасти, так как спасательные работы продолжаются. Землетрясение нанесло серьезный ущерб инфраструктуре региона. Сообщается о повреждениях жилых домов, дорог, мостов и исторических зданий. В некоторых районах Себу наблюдаются перебои с электроснабжением и связью.

Фото: [ соцсети ]

В регионе продолжаются афтершоки, которые вызывают новые повреждения и осложняют спасательные работы. В провинции Себу введено чрезвычайное положение. Это позволит ускорить доставку медикаментов и продовольствия, а также привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий катастрофы. Власти мобилизовали военных, полицию и экстренные службы для поиска выживших и оказания помощи пострадавшим.

Как пишут очевидцы в соцсетях, проживающие на Филиппинах, в стране существует риск начала цунами в одном из городов провинции Себу — Лапу-Лапу. Уже сейчас людям приходят уведомления о возможном стихийном бедствии.

Череда землетрясений 2025 года

В 2025 году произошло несколько разрушительных землетрясений, ставших крупнейшими за последнее десятилетие. 7 января сильные подземные толчки произошли в Тибете. Землетрясение магнитудой 7,1 стало катастрофой для региона Шигадзе, где погибли не менее 126 человек, а тысячи жителей лишились жилья. Подземные толчки ощущались также в Непале, Бутане и Индии. В течение последующих дней фиксировались сотни афтершоков, осложнявших спасательные операции.

Одним из самых мощных стало землетрясение в районе Камчатки 30 июля. Его магнитуда составила 8,8, эпицентр находился у побережья полуострова. Толчки вызвали цунами-предупреждение по всему Тихоокеанскому региону, отмечалось, что это крупнейшее землетрясение на Камчатке с 1952 года.

Еще одним трагическим событием стало землетрясение в Мьянме, в регионе Сагаинг, 28 марта. Его сила составила около 7,7, а глубина очага — около 10 км. Это землетрясение стало одним из самых смертоносных за год: жертвами стали более 5 тыс. человек, свыше 11 тыс. получили ранения. Разрушения затронули тысячи домов и инфраструктуру, что сделало катастрофу одной из крупнейших в истории страны.

Ранее стал известен прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю до 4 октября.