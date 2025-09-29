Заморозки до -4°: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 30 сентября по 4 октября

Жителей Москвы и Московской области ждет холодная рабочая неделя, температура воздуха по ночам опустится до -4°. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

В ночь на вторник в Москве похолодает до -1…+1°, по области -4…+1°. Днем 30 сентября в столице ожидается +9…11°, по области +7…12°. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Пасмурная погода сохранится в среду, осадков также не предвидится. Температура ночью в Москве составит -2…0°, по области -4…+1°.

«Днем 1 октября в Москве +12…14°, по области +10...15°. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с», — заявил Ильин.

2 октября, в четверг, будет переменная облачность, без осадков. Ночная температура в Москве составит +1…+3°, в Московской области -2…+3°. Днем в Москве +11…13°, по области 9…14°. Ветер восточный, 3-8 м/с. В пятницу, 3 октября, и субботу, 4 октября, температура днем составит +7…12°, ночью 0…5°. В дневное время ожидается юго-восточный, 2-7 м/с, ночью — восточный, 2-7 м/с, а также переменная облачность, без осадков.

Атмосферное давление

В течение недели, по словам синоптика, атмосферное давление в регионе составит от 754 до 764 мм ртутного столба. При этом во вторник ожидается значительное отклонение от нормы, как и в среду, когда давление составит 761 мм ртутного столба. Таким образом, атмосферное давление будет ниже нормы практически всю рабочую неделю, отметил Ильин.

Изменения атмосферного давления влияют на состояние многих людей. Пониженное давление может негативно сказаться на состоянии диабетиков, гипотоников и лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, вызывая затрудненное дыхание, аритмию, слабость, тревожность и снижение концентрации.

Ранее стало известно, что нельзя дарить педагогу на День учителя.