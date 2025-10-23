«Черная пятница» 2025: что это, когда пройдет, и как покупать выгодно

Многие россияне ждут «Черную пятницу», которая проводится ежегодно, чтобы приобрести какие-либо товары со скидкой. Когда в 2025 году ожидается распродажа, как она появилась и действительно ли она выгодна, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

В этом году «Черная пятница» официально начнется 28 ноября и продлится до 30 ноября. Однако некоторые маркетплейсы могут анонсировать скидки и раньше — с 24 ноября.

По словам эксперта, история «Черной пятницы» берет свое начало в Соединенных Штатах, где она традиционно ознаменовывала начало предпраздничного сезона распродаж.

«Впервые этот термин был употреблен в Филадельфии в 1960 году полицией, чтобы описать хаос, вызванный огромным наплывом покупателей и туристов, заполонивших город в выходные после Дня благодарения. В 1980-х к "Черной пятнице" добавилась ассоциация с прибылью: в бухгалтерии черный цвет символизирует доход, в отличие от красного, обозначающего убытки», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Сегодня термин «Черная пятница» в ассоциативном ряду закрепился наряду с терминами «распродажа» и «скидка». Но действительно ли в этот день можно совершить выгодные покупки?

«Огромные скидки, достигающие порой 90%, несомненно, привлекают внимание, даже самых рациональных покупателей. Но не скрывается ли за ними обман? Рекомендуется провести небольшой эксперимент. Составьте список необходимых вам товаров. За одну-две недели до "Черной пятницы" изучите рынок: отследите цены на желаемые позиции, сравните предложения разных магазинов, используя специальные сервисы», — посоветовала Проданова.

Также эксперт советует обратить внимание на акции, действующие вне периода «Черной пятницы».

«Вы удивитесь, когда в час "Х" столкнетесь с тем, что цены, на которые вы ориентировались еще пару недель назад, в период распродаж окажутся искусственно завышены. А скидка, которая указана на ценнике, может быть не так уж и велика по отношению к изначальной стоимости товара за несколько дней до наступления периода его "ликвидации"», — добавила экономист.

Подобного рода эксперимент поможет избежать импульсивных покупок. Зная реальную рыночную стоимость, будет гораздо сложнее поддаться соблазну приобрести товар по завышенной цене, даже если скидка на него будет выглядеть уж очень привлекательно, продолжила эксперт.

«Кроме того, помните о психологическом давлении "Черной пятницы". Ощущение срочности и ограниченности времени само по себе провоцирует вас на необдуманные траты. Будьте внимательными и осознанно подходите к покупкам в этот день», — заключила экономист.

Ранее стало известно, почему ежедневные планерки убивают эффективность сотрудников.