Четвертый год без стартов: Губерниев назвал сроки, когда российские биатлонисты могут вернуться

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о перспективах возвращения российских биатлонистов на международную арену. В беседе с изданием «ВсеПроСпорт» телеведущий дал неутешительный прогноз, заявив, что в ближайшее время ждать перемен не стоит.

«Конечно, о возвращении российских биатлонистов не может быть и речи. Было понятно, что в этом году с наших биатлонистов точно не снимут санкции. Не исключено, что и в следующем году их не вернут. Если произойдут какие-то глобальные изменения, возможно, вернемся в следующем году, но частично», — заявил он.

Комментатор также отметил, что главная проблема заключается в принципиальной позиции Международного союза биатлонистов (IBU), который, в отличие от Международной федерации лыжного спорта (FIS), категорически против возвращения россиян. Ранее Губерниев оценивал вероятность участия российских биатлонистов в Олимпийских играх 2026 года лишь в один процент, подчеркивая, что даже положительное решение CAS вряд ли что-то изменит из-за упущенных сроков.

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года. В декабре 2025-го Союз биатлонистов России (СБР) обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить недопуск до соревнований под эгидой IBU. Ситуацию осложняет и требование IBU вернуть медали Олимпиады-2014 в Сочи в мужской эстафете после дисквалификации Евгения Устюгова — по словам главы СБР Виктора Майгурова, это также может быть причиной невозвращения.

Президент IBU Улле Далин ранее заявлял, что главной причиной отстранения остается ситуация на Украине, но также существует дорожная карта из 12 пунктов для возвращения СБР в качестве полноправного члена. Губерниев же уверен, что даже оптимистичные прогнозы возможны лишь при глобальных политических изменениях — в этом случае, по его словам, россиян могут допустить «за три дня» с флагом и гимном.

