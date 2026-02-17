Утром во вторник сотни автомобилей в Липецке рискуют оказаться в ледяном плену. Четырехдневная оттепель с дождем и мокрым снегом, которая установилась в регионе, резко сменилась мощным арктическим похолоданием. Горожане опасаются, что машины, застрявшие в огромных лужах, просто вмерзнут в лед.

По данным синоптиков, ночью столбики термометров в Липецкой области опустились до -13…-18 градусов, а днем ожидается не выше -8…-13 градусов. В областном центре — до -16 ночью и -9…-11 днем. Северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, при порывах до 16 м/с, лишь усилит ощущение холода.

Спасатели уже предупредили жителей о резком ухудшении погоды. В МКУ «Управление ГО и ЧС города Липецка» призвали водителей быть предельно осторожными: снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров на скользкой дороге. Особо подчеркивается, что нельзя оставлять автомобили вблизи деревьев и вплотную к зданиям — под тяжестью мокрого снега ветки могут обломиться.

В ближайшие дни погода продолжит испытывать липчан на прочность. В четверг ожидается небольшое потепление — до -8 ночью и -3 днем, но с новыми снегопадами. С 24 февраля вновь ударят морозы до -13, а с 5 марта начнется постепенное потепление. Настоящая весенняя оттепель придет в регион только после 15 марта.

