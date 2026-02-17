Снегопады в Подмосковье: коммунальные службы перешли на усиленный ночной режим работы

Из‑за сильных снегопадов коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы. Чтобы обеспечить безопасность движения и минимизировать помехи для автомобилистов, многие округа организовали ночные смены спецтехники. REGIONS рассказал, как идет уборка снега в разных городах региона.

В Сергиевом Посаде на улице Фабричной ночью очищают стоянку, где временно складировали снег во время снегопадов. Задействовано четыре единицы техники: один погрузчик и три самосвала. Работы контролирует МБУ «Благоустройство СП».

Во Власихе ночные бригады приступили к работе в 22:00 после тщательной проверки техники. По словам водителя МБУ «ЖКХ и благоустройство» Михаила Еремина, главная задача — убрать снег, выпавший после обеда: за последние сутки сугробы в округе выросли на 15–20 см.

Фото: [ REGIONS/Ольга Стаферова ]

В Раменском глубокой ночью дорожные службы активно расчищают снег на улице Чугунова — в том числе возле важных социальных объектов: школы, больничного городка, школы искусств, отдела полиции и жилых домов. Водитель погрузчика Айк Казарян отметил, что ночное время выбрано специально: из‑за меньшего потока машин работа идет эффективнее и не создается помех движению.

В Подольске предприятие «Благоустройство и дорожное хозяйство» ведет круглосуточную уборку муниципальных дорог и тротуаров. В период снегопадов дополнительно привлекли более 15 единиц техники, а общее число задействованных машин в округе превысило 75. Расчистка идет во всех микрорайонах. В центре города работы ведутся на ключевых участках.

В Люберцах провели ночную уборку снега на улице Калараш. С помощью лапового погрузчика и четырех самосвалов дорогу освободили от снежных отвалов на обочинах. Директор ОКБ ЖКХ Ярослав Овчаров пояснил: главная цель — расширить проезжую часть, чтобы снизить риск аварийных ситуаций из‑за сужения полос движения.

Ранее сообщалось, что дворники в Балашихе пообещали выполнить любой приказ четырехлетнего начальника.