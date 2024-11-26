Чиновница на Кубани избила сотрудницу салона красоты, инцидент попал на видео: что грозит возможной дебоширке

Первый заместитель главы Гулькевичского района Кубани Олеся Кливцова подозревается в избиении сотрудницы салона красоты. В Сети появилась видеозапись, на которой похожая на Кливцову женщина тащит за волосы и бьет работницу салона. Если выяснится, что на видео действительно чиновница, Кливцовой будет грозить отстранение от должности и до 2 лет лишения свободы, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык. На данный момент замглавы все еще продолжает работать в администрации муниципалитета, сообщает Коммерсантъ.