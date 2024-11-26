Чиновница на Кубани избила сотрудницу салона красоты, инцидент попал на видео: что грозит возможной дебоширке
Юрист Капштык: избившей женщину кубанской чиновнице грозит два года тюрьмы
Фото: [REGIONS/Александр Смолин]
Первый заместитель главы Гулькевичского района Кубани Олеся Кливцова подозревается в избиении сотрудницы салона красоты. В Сети появилась видеозапись, на которой похожая на Кливцову женщина тащит за волосы и бьет работницу салона. Если выяснится, что на видео действительно чиновница, Кливцовой будет грозить отстранение от должности и до 2 лет лишения свободы, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык. На данный момент замглавы все еще продолжает работать в администрации муниципалитета, сообщает Коммерсантъ.
«Начнем с того, что это побои, которые могут рассматриваться по ст. 116 Уголовного кодекса. Она предусматривает лишение свободы вплоть до 2 лет, но при этом есть и административная ответственность — штраф до 30 тыс. рублей или исправительные работы», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Однако сейчас следствию предстоит установить причины, мотивацию и вину Кливцовой, продолжил юрист.
«Тем более, что пока неизвестно, написала ли сотрудница салона заявление. Если да, в соответствии с законом чиновница может лишиться должности. Однако сказать, что она злоупотребила своим положением, что было бы отягощающим обстоятельством, не получится», — добавил Капштык.
Ранее эксперт объяснил, можно ли получить компенсацию за установленные рядом с домом вышки сотовой связи.