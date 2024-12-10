Украине не хватает солдат, со временем Киев может попытаться мобилизовать молодых людей возраста 18-20 лет, не исключил политолог Алексей Стаценко в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня». Он отметил, что точных сроков снижения возраста мобилизации дать нельзя, так как это зависит от многих субъективных факторов.

Американцы готовы вооружить и обучить новобранцев ВСУ, если Киев пойдет на снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет, сообщил представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение Вашингтона высказался, что ВСУ нужно обеспечить техникой, а не снижать мобилизационный возраст. Политолог Стаценко отметил, что призыв более молодых солдат не будет иметь смысла, если их нечем будет вооружать.

«Американцы же сказали, что они вооружат всех солдат, которых Украина сможет мобилизовать в случае снижения возраста. Это все возможно. Им не хватает солдат. Люди, которым 18-20 лет, там есть. Они могут попытаться их мобилизовать. Конечно же, это снизит популярность и вызовет недовольство у людей. Но там спокойно людей ловят «людоловы» на улицах», — отметил Стаценко.

Зеленский может пойти на такой шаг, несмотря на риски для своей популярности. Политолог добавил, что репутация действующего президента Украины на данный момент и так «ниже плинтуса».

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