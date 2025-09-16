Чомгу заметили в Петербурге у Университетской набережной

Около Университетской набережной днем 16 сентября была зафиксирована чомга. Фотограф издания «Фонтанка» стал свидетелем появления этой европейской гостьи.

Павел Глазков, биолог и автор телеграм-канала, посвященного животному миру, ранее отмечал, что чомга, также известная как большая поганка, — редкий вид для Санкт-Петербурга.

Тогда специалист предположил, что, вероятнее всего, птица сделала остановку в Северной столице, чтобы отдохнуть, направляясь в Европу. В пределах России чомгу можно увидеть в Приморском крае. Глазков также сообщил, что в Ленинградской области постоянно гнездятся несколько пар серощекой поганки.

В общей сложности в Петербурге можно наблюдать четыре разновидности поганок: чомгу (большую поганку), малую, красношейную и серощекую.

Ранее сообщалось, что фото камчатского суслика принесло фотографу из Подмосковья победу в конкурсе.