Что можно и нельзя делать в день апостола Луки: народные приметы на 5 мая

Апостола и евангелиста Луку вспоминает православная церковь 5 мая. В народе день назвали Луковым, так как именно в это время начинали высаживать лук на грядки. Подробнее о поверьях и приметах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Апостол Лука, почитаемый как автор третьего Евангелия, является одной из ключевых фигур в раннем христианстве. Согласно преданию, Лука родился в Антиохии в образованной греческой семье. Он был врачом. Приняв христианство, Лука стал спутником апостола Павла, сопровождая его в миссионерских путешествиях. Лука также считается первым иконописцем, создавшим образ Пресвятой Богородицы. Скончался апостол в глубокой старости, предположительно в Беотии, Греция.

В этот день в церквях совершаются богослужения, посвященные его жизни и деяниям. Иконописцы и художники обращаются к нему с молитвами о вдохновении и мастерстве. Врачи чтят его как покровителя медицины. В народе день святого Луки считается благоприятным для начала новых дел, особенно связанных с творчеством и исцелением. Однако не стоит в этот день ходить в лес в одиночку и оставлять дома беспорядок. Хозяйки 5 мая не пекли блины.

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Приметы

Вдали видна дымка — к мокрой погоде;

Небо в «барашках» — к скорому дождю;

Кукушка закуковала — морозы прекратятся;

В этот день высаживают лук на грядки;

Не стоит идти в лес в одиночку, так как 5 мая водит хороводы нечистая сила, которая может увести с собой;

Ранняя луна сулит морозы;

Вылетают хрущи — клюет жерех;

Как только осины уронят сережки — появляются сморчки;

Гроза в этот день — к богатому урожаю;

Плохой приметой считается, если дома беспорядок в Луков день — могут быть проблемы в семейной жизни;

Хозяйки в этот день не пекли блины, чтобы не было ссор в доме.

Именины в этот день празднуют: Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

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