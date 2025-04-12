Что можно и нельзя делать в день священномученика Ипатия: народные приметы на 13 апреля

Православная церковь чтит священномученика Ипатия 13 апреля. В народном календаре этот день называют Огнищем. О том, что, согласно поверьям, можно и нельзя делать в этот день, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Священномученик Ипатий, епископ Гангрский, жил в III–IV веках и прославился своей добродетельной жизнью и ревностной защитой христианской веры. Он был участником Первого Вселенского Собора в Никее в 325 году, где вместе с другими отцами Церкви осудил арианскую ересь. По возвращении в свою епархию Ипатий был убит еретиками. Предание гласит, что его забили камнями во время путешествия. Христиане почитают его как мученика, отдавшего жизнь за истину.

В этот день крестьяне обращались к святому с молитвами о защите от нечистой силы и о хорошем урожае. Считалось, что Ипатий помогает избавиться от бесплодия и дарует здоровье детям. Существовали обряды, связанные с землей и посевами, чтобы заручиться поддержкой святого в земледельческих трудах.

Фото: [ медиасток.рф ]

Приметы и поверья

Если день солнечный — ожидается потепление на длительный срок;

Если птицы, прилетевшие с юга, долго не щебечут — холода еще постоят;

Дождь утром — лето тоже будет мокрым;

Утром туман поднимается, образуя облака — к дождю;

Если березовый сок невкусный — урожай хлеба будет хороший;

Дым из трубы коромыслом — потеплеет;

Ветер утихает, и видимость улучшается — будут заморозки;

Если сегодня светло и солнечно — грядет теплое лето;

Вода течет и пенится — ожидай дождя;

Если с утра моросит — лето будет дождливым;

Если весна ранняя и теплая — приступают к посеву яровых;

Женщины в этот день не занимались рукоделием;

Плохой приметой считается оставить дом неубранным;

Мужчины старались не обижать ни словом, ни делом женщин в этот день.

Именины в этот день празднуют: Акакий, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Яков, Ян, Анна.

Ранее синоптик пообещал жителям Подмосковья до +22 градусов на Пасху.