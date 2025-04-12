Что можно и нельзя делать в день священномученика Ипатия: народные приметы на 13 апреля

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медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Православная церковь чтит священномученика Ипатия 13 апреля. В народном календаре этот день называют Огнищем. О том, что, согласно поверьям, можно и нельзя делать в этот день, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Священномученик Ипатий, епископ Гангрский, жил в III–IV веках и прославился своей добродетельной жизнью и ревностной защитой христианской веры. Он был участником Первого Вселенского Собора в Никее в 325 году, где вместе с другими отцами Церкви осудил арианскую ересь. По возвращении в свою епархию Ипатий был убит еретиками. Предание гласит, что его забили камнями во время путешествия. Христиане почитают его как мученика, отдавшего жизнь за истину.

В этот день крестьяне обращались к святому с молитвами о защите от нечистой силы и о хорошем урожае. Считалось, что Ипатий помогает избавиться от бесплодия и дарует здоровье детям. Существовали обряды, связанные с землей и посевами, чтобы заручиться поддержкой святого в земледельческих трудах.

медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Приметы и поверья

  • Если день солнечный — ожидается потепление на длительный срок;
  • Если птицы, прилетевшие с юга, долго не щебечут — холода еще постоят;
  • Дождь утром — лето тоже будет мокрым;
  • Утром туман поднимается, образуя облака — к дождю;
  • Если березовый сок невкусный — урожай хлеба будет хороший;
  • Дым из трубы коромыслом — потеплеет;
  • Ветер утихает, и видимость улучшается — будут заморозки;
  • Если сегодня светло и солнечно — грядет теплое лето;
  • Вода течет и пенится — ожидай дождя;
  • Если с утра моросит — лето будет дождливым;
  • Если весна ранняя и теплая — приступают к посеву яровых;
  • Женщины в этот день не занимались рукоделием;
  • Плохой приметой считается оставить дом неубранным;
  • Мужчины старались не обижать ни словом, ни делом женщин в этот день.

Именины в этот день празднуют: Акакий, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Яков, Ян, Анна.

Ранее синоптик пообещал жителям Подмосковья до +22 градусов на Пасху.

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