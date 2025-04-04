Что можно и нельзя делать в Никонов день: народные приметы на 5 апреля

Православные верующие 5 апреля чтят память мученика Василия Мангазейского, чудотворца. В народном календаре эта дата называется Никоновым днем. Подробнее о запретах и поверьях 5 апреля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Мученик Василий Мангазейский родился в благочестивой семье в Ярославле. В юном возрасте он отправился в далекую Мангазею, торговый и ремесленный центр в северной Сибири, где занимался торговлей. Здесь, вдали от родины, он вел праведную жизнь, отличался кротостью, милосердием и глубокой верой. Однако, его благочестие и честность вызвали зависть и злобу у местных жителей. Ложно обвиненный в краже, Василий был жестоко убит. После его смерти стали происходить чудеса, и вскоре он был причислен к лику святых как мученик и чудотворец.

В этот день верующие посещают храмы, молятся святому Василию о помощи и заступничестве, а также оказывают помощь нуждающимся. Считается, что в этот день нельзя никого обманывать, спать на чужой подушке и лениться, оставляя жилище в грязи. Также плохой приметой считается показывать кому-либо деньги, чтобы не остаться нищим.

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Приметы

Если первый весенний гром слышится, а снег еще не сошел — лето будет холодным;

Солнце в кругах — к урожаю;

Дворовые птицы ощипываются — будет ненастье;

Воды в реке не прибавляется весной — к жаркому лету;

Жарко днем, но холодно ночью — будет хорошая погода;

Белки из гнезда выходят — будет тепло;

Кошка чихает или кашляет — пойдет дождь;

Ночью ясное небо со звездами — утром будут заморозки;

Весной много сока у берез — лето будет дождливым;

Нельзя лениться и оставлять в доме беспорядок — может привести к нищете;

Плохой приметой считается показать кому-то деньги — ожидаются большие траты;

Нельзя обманывать 5 апреля, чтобы потом не попасть в такую же ситуацию;

Нельзя спать на чужой подушке, чтобы не набрать себе чужих болезней;

Для крепкого сна и здоровья на весь год пили чай с мятой, добавляя ее в выпечку пряников и при приготовлении кваса.

Именины в этот день празднуют: Алексей, Василий, Георгий, Егор, Илья, Лука, Макар, Сергей, Степан, Анастасия, Варвара, Лидия, Пелагея.

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