Что нужно сажать в огороде перед зимой: три вида семян на заметку садоводам

Большинство огородников предпочитают сеять семена различных культур весной и так недооценивают плюсы подзимнего посева. О том, что можно посеять на огороде перед наступлением зимы — в материале «Подмосковье сегодня».

Под зиму обычно сажают несколько видов растений: первым нужна стратификация, вторые содержат эфирные масла, а третьи считаются холодостойкими. К этому списку также относят и самосев. Разбираемся по порядку

Стратификация

Стратификация — это пробуждение семян перед посадкой. В таком случае они подвергаются одновременно влиянию холода и влажности. Посев перед зимой является естественным способом стратификации. Это намного упрощает работу, потому что семена сами набухают во время оттепели весной и охлаждаются во время заморозков, а слой снега создает так называемый «парник».

К растениям, нуждающимся в стратификации, относятся цветы: лаванда, примула, пион, аризема, ирис, морозник, альпийский колокольчик и другие, а также овощи: черемша, щавель, катран и другие сорта декоративных луков.

Эфирные масла

Следующий вид семян, которые сажают перед зимой — это растения, имеющие эфирные масла. К ним относятся укроп, тмин, сельдерей, кинза, петрушка, морковь, пастернак, анис, фенхель и другие.

Из-за наличия масла вода не проникает в семена, и они лежат в почве до потепления. Таким образом морковь или петрушка всходят в течение 2 недель.

Холодостойкие

Среди холодостойких культур выделяют все виды крестоцветных. Например, кресс-салат, редис, японскую капусту, горчицу, рукколу, брюссельскую, белокачанную, краснокачанную, цветную капусту, а также брокколи. Все эти виды овощей можно сажать перед зимой.

Плюсом посадки этих семян с осени является ускоренный сбор урожая, так как семена прорастают уже при температуре +3…+4 градуса. Кроме того, таким образом можно спасти рукколу и горчицу от блошек, которые появляются весной, если немного опоздать с посевом.

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