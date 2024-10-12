Что нужно сделать в огороде перед зимой

Октябрь и ноябрь — время активных работ в саду и огороде, благодаря которым культуры могут пережить зиму и дать плоды в следующий сезон. Что именно нужно сделать перед наступлением морозов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель отдела садовых растений Imperial Garden Екатерина Борисова.

Она отметила, что все упавшие плоды должны быть собраны и утилизированы, чтобы избежать заболеваний растений.

«В октябре стоит перепахать, можно и несколько раз, землю для борьбы с сорняками в будущем. Участки, которые освобождены от вредоносных культур, можно засеять сидератами — это поможет обеззаразить почву и даст дополнительное питание для растений в дальнейшем», — поделилась эксперт.

Также в октябре можно подготовить плодовые растения к посадке — особенно это важно для ягод, для которых лучше всего сделать посадочную яму заранее, чтобы почва успела просесть и напитаться влагой, продолжила она.

«Кроме того, важно подкормить деревья и кустарники в зависимости от их типа. Например, для роз используют особенное удобрение — это марганцовая подкормка для накопления сахара в побегах. При этом важно не использовать азотосодержащие удобрения, чтобы не спровоцировать рост растений. Также до того, как установится холода (температура ниже 0 градусов), можно провести санитарную обрезку деревьев», — добавила Борисова.

Она подразумевает удаление засохших, поврежденных или пораженных заболеванием веток. Ее можно проводить по необходимости и без привязки к конкретному сезону, но рекомендуем озаботиться этим заранее, чтобы к весне облегчить себе работу.

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