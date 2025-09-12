Чтобы доказать, что можно: история мамы, в одиночку покорившей Уральские горы
Многодетная мать покорила горы Урала, пройдя 2,3 тыс. км за 120 дней
Согласно информации, предоставленной пресс-службой Большой уральской тропы (БУТ) изданию «Лента.ру», россиянка завершила свой многокилометровый поход по горным местностям России, длившийся 120 суток.
Как сообщает источник, Оксана Лыткина, мать нескольких детей, 15 мая начала свой одиночный путь из Орска к перевалу Дятлова, расположенному в Северном Урале. Ее путешествие завершилось 11 сентября, и за это время она преодолела 2,3 тыс. км.
Со слов россиянки, ее целью было воодушевить женщин и любителей путешествий, а также подчеркнуть туристический потенциал Уральского региона. Лыткина отметила, что, по ее мнению, она продемонстрировала успешную возможность совершения одиночных походов по протяженным маршрутам и подчеркнула доступность Урала для широкой аудитории путешественников.
Пресс-служба уточнила, что в ходе своего путешествия женщина пересекла 38 водных преград, взобралась на 20 гор высотой более тысячи метров и сменила три пары обуви. Максимальное расстояние, пройденное Лыткиной за один день, составило 39 км.
