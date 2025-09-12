Чтобы доказать, что можно: история мамы, в одиночку покорившей Уральские горы

Как сообщает источник, Оксана Лыткина, мать нескольких детей, 15 мая начала свой одиночный путь из Орска к перевалу Дятлова, расположенному в Северном Урале. Ее путешествие завершилось 11 сентября, и за это время она преодолела 2,3 тыс. км.

Со слов россиянки, ее целью было воодушевить женщин и любителей путешествий, а также подчеркнуть туристический потенциал Уральского региона. Лыткина отметила, что, по ее мнению, она продемонстрировала успешную возможность совершения одиночных походов по протяженным маршрутам и подчеркнула доступность Урала для широкой аудитории путешественников.

Пресс-служба уточнила, что в ходе своего путешествия женщина пересекла 38 водных преград, взобралась на 20 гор высотой более тысячи метров и сменила три пары обуви. Максимальное расстояние, пройденное Лыткиной за один день, составило 39 км.

Ранее сообщалось, что российская путешественница слетала в Никарагуа, назвав эту страну «адом на колесах».